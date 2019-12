-JULIA ROBERTS'A ÖDÜL MADRİD (A.A) - 20.09.2010 - İspanya'nın kuzeydoğusundaki Bask bölgesinin önemli kentlerinden San Sebastian'da bu yıl 58'incisi düzenlenen Uluslararası Film Festivali'nde Amerikalı aktris Julia Roberts'a ''San Sebastian Ödülü'' verildi. Yönetmenliğini Ryan Murphy'nin yaptığı ''Ye, Dua et, Sev'' adlı filmin gösterimi ve ödülünü almak için San Sebastian'a gelen Julia Roberts'a İspanyollar yoğun ilgi gösterdi. Sinema kariyerinden dolayı layık görüldüğü ödülünü, filmdeki rol arkadaşı olan İspanyol aktör Javier Bardem'in elinden alan 42 yaşındaki Roberts, ''büyük onur duyduğunu'' söyledi. Bu arada ''Ye, Dua et, Sev''in tanıtımı için bugün düzenlenen basın toplantısında konuşan Roberts, kariyerini ailesine borçlu olduğunun altını çizerek, ''Yapımcılar da her zaman bana iyi davrandılar. Ve film setine çocuklarımı da götürmeme izin verdiler'' dedi. Javier Bardem ise ilk kez aynı filmde oynadığı Roberts için ''Olağanüstü güzel bir kadın, çok profesyonel, oldukça çalışkan ve inanılmaz büyük bir cesareti var. Onunla çalıştığınızda işinizi çok kolaylaştırıyor'' ifadelerini kullandı.