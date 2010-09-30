-JULIA ROBERTS HİNDİSTAN'DAN EVLATLIK ALACAK ANKARA (A.A) - 30.09.2010 - Bir süre önce Hindu dinine geçen Amerikalı aktris Julia Roberts, Hindistan'dan evlat edinmeye çalışıyor. Hindistan Times'ın haberine göre, aktrisin bir arkadaşı, kameraman eşi Danny Moder'dan biri kız, biri erkek 5 yaşında ikizleri ve 3 yaşında bir oğlu bulunan Roberts'ın daha çok çocuk istediğini, ancak özellikle ikizlerdeki doğumu zor geçen oyuncunun evlat edinmenin daha iyi olduğuna karar verdiğini belirtti. Roberts'ın Hindistan'la bağlantıları bulunduğunu ve evlat edinme olasılıklarını incelediğini söyleyen aynı kaynak, oyuncunun "Eat Pray Love" filmini çektiği Bali'deki bir evlat edinme kurumuyla da temasa geçtiğini kaydetti.