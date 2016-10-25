Julia Roberts, doğum gününde hediye yerine LGBT’ye bağış talep etti

Ünlü oyuncu Julia Roberts, doğum gününde hediye yerine lezbiyen, gay, biseksüel, transeksüel (LGBT) öğrenciler ve çocuklar için organizasyonlar düzenleyen GLSEN’e bağış yapılmasını talep etti.

Roberts’ın GLSEN derneğinin gala gecesinde yaptığı konuşma şöyle:

"Haftaya 49 yaşına basıyorum. Bu sebepten bana hediyeler göndermek isteyen sevgili hayranlarıma sesleniyorum. Hediye göndermek yerine, harcayacağınız emeği gelecek için harcayın ve 49 yaşım şerefine GLSEN’e 49$ bağışlayın. Bu beni herhangi bir hediyeden çok daha mutlu edecektir.”