T24 LogoT24 Logo
Magazin

Julia Roberts, doğum gününde hediye yerine LGBT’ye bağış talep etti

"Bu beni herhangi bir hediyeden çok daha mutlu edecektir"

25 Ekim 2016 23:35

Ünlü oyuncu Julia Roberts, doğum gününde hediye yerine lezbiyen, gay, biseksüel, transeksüel (LGBT) öğrenciler ve çocuklar için organizasyonlar düzenleyen GLSEN’e bağış yapılmasını talep etti.

Roberts’ın GLSEN derneğinin gala gecesinde yaptığı konuşma şöyle:

"Haftaya 49 yaşına basıyorum. Bu sebepten bana hediyeler göndermek isteyen sevgili hayranlarıma sesleniyorum. Hediye göndermek yerine, harcayacağınız emeği gelecek için harcayın ve 49 yaşım şerefine GLSEN’e 49$ bağışlayın. Bu beni herhangi bir hediyeden çok daha mutlu edecektir.”

ETİKETLER

julia robertslgbttalep

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24