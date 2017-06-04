T24 LogoT24 Logo
Magazin

Julia Roberts diziyle dönüyor

Julia Roberts’ın aynı zamanda yapımcılığını üstlendiği dizinin senaryosunu kitabın yazarı Maria Semple kaleme alacak

04 Haziran 2017 00:56

‘Özel Bir Kadın’, ‘Aşk Engel Tanımaz’, ‘Kaçak Gelin’ gibi filmlerin yıldızı Julia Roberts, HBO dizisiyle ekrana gelecek.

Hollywood’un ünlü oyuncusu Julia Roberts diziyle dönüyor. HBO, Oscar’lı oyuncunun ‘Today Will Be Different’ adlı dizide başrolde yer alacağını duyurdu.

Maria Semple’ın aynı adlı romanından uyarlanacak olan dizi, tek bir günde yaşananları konu alıyor. Roberts’ın canlandıracağı Eleanor Ford bir sabah hayatının en güzel gününe uyandığını düşünür fakat zamanla beklentiler tahmin edilemez olayların ışığında bambaşka bir şekle bürünür.

Julia Roberts’ın aynı zamanda yapımcılığını üstlendiği dizinin senaryosunu kitabın yazarı Maria Semple kaleme alacak.

Çekimlere ne zaman başlanacağı ve dizinin yayın tarihi henüz bilinmiyor.

ETİKETLER

Julia Robertsdizi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24