‘Özel Bir Kadın’, ‘Aşk Engel Tanımaz’, ‘Kaçak Gelin’ gibi filmlerin yıldızı Julia Roberts, HBO dizisiyle ekrana gelecek.

Hollywood’un ünlü oyuncusu Julia Roberts diziyle dönüyor. HBO, Oscar’lı oyuncunun ‘Today Will Be Different’ adlı dizide başrolde yer alacağını duyurdu.

Maria Semple’ın aynı adlı romanından uyarlanacak olan dizi, tek bir günde yaşananları konu alıyor. Roberts’ın canlandıracağı Eleanor Ford bir sabah hayatının en güzel gününe uyandığını düşünür fakat zamanla beklentiler tahmin edilemez olayların ışığında bambaşka bir şekle bürünür.

Julia Roberts’ın aynı zamanda yapımcılığını üstlendiği dizinin senaryosunu kitabın yazarı Maria Semple kaleme alacak.

Çekimlere ne zaman başlanacağı ve dizinin yayın tarihi henüz bilinmiyor.