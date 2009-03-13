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Kültür-Sanat

Julia Roberts beyazperdeye geri döndü

Julia Roberts, uzun süre ayrı kaldığı beyaz perdeye, "Duplicity" adlı filmle geri döndü.

13 Mart 2009 02:00

Amerikalı aktris Julia Roberts, uzun süre ayrı kaldığı beyaz perdeye, 'Duplicity' adlı filmle geri döndü.

Julia Roberts beyaz perdeye döndü - FOTOGALERİ
Duplicity fragmanı - VİDEO

Roberts’ın, başrollerini Clive Owen ile paylaştığı filmin galası, Londra’daki Leicester Square’de bulunan sinema salonunda yapıldı.

Salona, yüzlerce hayranının kuşattığı kırmızı halıdan geçerek giren Oscar ödüllü Roberts, filmin senaryosunun çok iyi olduğunu, büyük bir yönetmenle ve Clive Owen’la tekrar çalışmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Robert ile Owen, 2004 yılında başarı kazanan "Closer" adlı filmde de başrolleri paylaşmıştı.

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