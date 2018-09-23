Judoda 17 yıl sonra erkeklerde madalya geldi

81 kiloda mücadele eden Vedat Albayrak, bronz madalya kazandı

Ercan ATA - BAKÜ / DHA

Azerbaycan\'ın başkenti Bakü\'de devam eden Büyükler Dünya Judo Şampiyonası\'nda 81 kiloda mücadele eden Vedat Albayrak, 17 yıl sonra erkekler kategorisinde tatamide Türkiye\'ye bronz madalya kazandırdı.

81 kiloda mücadele eden Vedat Albayrak, Polonyalı Damian Szwarnowiecki\'yi ippon tuş ile yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye son madalyasını 2003 yılında Japonya\'da yapılan Dünya Şampiyonası\'nda kadınlarda Neşe Şensoy ile bronz kazanırken, erkeklerde ise 2001 yılından Selim Tataroğlu ile gümüş madalya kazanmıştı.

Dünya Şampiyonası\'nın 4\'üncü gününde millilerde tatamiye çıkan Büşra Katipoğlu ve İlker Güldiren 2\'nci turda şampiyonaya veda ederken, 81 kiloda mücadele eden Vedat Albayrak bronz madalya ile şampiyonayı tamamladı.

VEDAT ALBAYRAK\'TAN BRONZ MADALYA

Millilerde madalya şansı en yüksek olan sporculardan 81 kiloda mücadele eden Vedat Albayrak, Karadağlı Srdjan Mrvaljevic karşısında ippon tuş ile kolay bir galibiyet alarak tur atlayan taraf oldu. 2\'nci turda milli sporcu Lüksemburglu Bilgee Bayanaa ile karşılaştı. Bayanaa, Vedat karşısında 2 dakika 26 saniye dayanabildi. Milli judoka 1-0 önde olduğu karşılaşmayı ippon tuş ile kazanarak 3\'üncü tura yükseldi. Vadat bu turda Rus Aslan Lappinagov ile karşılaştı. Maçı ippon tuş ile kazanan Albayrak, çeyrek finale çıktı. Bu turda Alman Alexander Wifczerzak ile karşılaşan milli judoka Vedat, karşılaşmayı ippon tuş ile kazanarak yarı finale yükseldi. Milli sporcu yarı finalde de İranlı Saeid Mollaei ile karşılaştı. Maçın ilk 4 dakikasında her iki sporcu da sayı üretemeyince karşılaşma altın vuruşa gitti. Vedat uzatma serisinde rakibinden üstün olsa da waza-ari puanı (1-0) ile karşılaşmayı kaybetti. Milli sporcu Polonyalı Damian Szwarnowiecki ile bronz madalya için karşılaştı. Maçın ilk dakikalarında rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Albayrak, ippon tuş ile mücadeleyi kazanarak bronz madalyaya uzandı. Bu sonuçla Türkiye 17 yıl sonra erkeklerde bir dünya şampiyonasında ilk madalyasını kazanmış oldu.

(FOTOĞRAFLI)