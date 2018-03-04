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Spor

Judoda 14 madalya

ANTALYA,(DHA) - ANTALYA Manavgat'ta düzenlenen 25'inci Nazım Canca Avrupa Ümitler Judo Kupası'nın ilk gününde Türkiye, 4 altın, 4 gümüş, 6 bronz madalya kazandı

04 Mart 2018 16:03

ANTALYA,(DHA) - ANTALYA Manavgat\'ta düzenlenen 25\'inci Nazım Canca Avrupa Ümitler Judo Kupası\'nın ilk gününde Türkiye, 4 altın, 4 gümüş, 6 bronz madalya kazandı.
25\'inci Nazım Canca Avrupa Ümitler Judo Kupası, Manavgat\'ta başladı. Türk judosunun kurucularından Nazım Canca adına geleneksel olarak 25 yıldır yapılan şampiyonaya 23 ülkeden 142 kız, 223 erkek olmak üzere toplamda 365 sporcu katıldı. Şampiyonada Türkiye\'yi 76 erkek, 68 kadın sporcu temsil ediyor.
Turnuvanın açılış töreninde konuşan Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, \"25\'incisi düzenlenen Nazım Canca turnuvasına 1993 yılında ben de katılmıştım. Bugün burada mücadele eden tüm sporculara başarılar diliyorum. Yurt dışından katılan tüm ülkelere ayrıca teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum\" dedi.
İki gün sürecek turnuvanın ilk gününde 8 sıklette yapılan müsabakalar sonunda Ümit Millilerimiz, kızlarda 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz, erkeklerde ise 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplamda 4 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.
Nazım Canca Avrupa Ümitler Judo Kupası\'na bugün kızlarda 57, 63, 70 ve +70, erkeklerde ise 73, 81, 90 ve +90 kilolardaki müsabakalarla devam edilecek.

(FOTOĞRAFLI)

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