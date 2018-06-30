Judocu anne ve kızları

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)-ERZURUM Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü\'nde judo antrenörlüğü yapan Canan Karakoç (32) hem kızları ile spor yapıyor hem de sporcu yetiştiriyor.

Judo dalında çok sayıda madalya kazanan, yurt dışında katıldığı birçok şampiyonada da Türkiye\'yi en iyi şekilde temsil eden milli sporcu Canan Karakoç, 6 yıldır antrenörlük yapıyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu olan iki çocuk annesi milli judocu Canan Karakoç\'un 400\'e yakın madalyası bulunuyor. 32 yıllık yaşantısının 20 yılını judoya veren Karakoç, kızları Elif (6) ve 2,5 yaşındaki Eylül ile birlikte çok sayıda sporcu yetiştiriyor. Erzurumspor\'un eski futbolcularından Yücel Karakoç ile 8 yıl önce dünyaevine giren Canan Karakoç, kızlarına da judo eğitimi veriyor. Türkiye\'de judonun her dalında şampiyonluk yaşadığını yurt dışında ise Balkan Şampiyonluğu ve Avrupa 7\'nciliği gibi birçok başarıları bulunan Canan Karakoç\'un hedefi kendisi gibi başarılı sporcular yetiştirmek.

Bilgi ve birikimini kızlarına ve sporcularına aşılayan anne Karakoç\'un küçük kızı Elif müsabakalara emziği ile çıkıyor. Elinden alınan emziğine kavuşmak için kendisinden istenen her hareketi yapan Elif, judocuların neşe kaynağı oldu.

Mesleğini çok sevdiğini söyleyen Canan Karakoç, \"Başarılarla dolu bir spor hayatım oldu. Bunu da yüzlerce madalya alarak taçlandırdım. Şimdi mesleğimi antrenör olarak sürdürüyorum. İki kızımla birlikte onlarca öğrenci yetiştiriyorum. Çok başarılı öğrencilerim oldu. Kızlarımdan da ümitliyim. Her ikisi de benim gibi iyi bir sporcu olacak. Küçük kızım Eylül antrenmanların çoğuna emziği ile katılıyor. Bazen yorulunca minderde uyuyor\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI