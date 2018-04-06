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Spor

Judo Milli Takımı, Antalya Grand Prix'in ilk gününü bir bronz madalya ile kapattı

ERCAN ATA - ANTALYA / DHA Antalya Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan Antalya Judo Grand Prix, 50 ülkeden 120'si kadın, toplam 350 sporcu katılımıyla start aldı

06 Nisan 2018 20:49

ERCAN ATA - ANTALYA / DHA

Antalya Spor Salonu\'nda gerçekleşecek olan Antalya Judo Grand Prix, 50 ülkeden 120\'si kadın, toplam 350 sporcu katılımıyla start aldı.
GÜLKADER ŞENTÜRK\'TEN BRONZ MADALYA
Kadınlar 48 kiloda Dilara Lokmanhekim, Tuğçe Beder ve Nazlıcan Kılıç ilk turda elenirken Gülkader Şentürk 1\'inci turda Azeri Leyla Aliyeve\'yi yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde İsrailli Tamar Malca\'ya yenilen Şentürk, repesaja kaldı. Repesajda ise Şentürk, Rus Anastasia Paulenko\'yu, bronz madalya maçında ise Slovenyalı Marusa Stangar\'ı yenerek madalyaya uzandı. 
52 kiloda Damla Çalışkan 1\'inci turda, Büşra Özdek 2\'nci turda tatamiye veda ederken, Türkiye\'nin madalya umudu İrem Korkmaz, 2\'nci Amerikalı Kristin El İdris\'i yendi. İsrailli Betina Temelkova\'ya yenilince repesaj maçına çıktı. Repesajda ise Macar Raka Pupp\'a yenilen İrem Korkmaz, turnuvayı 7\'nci sırada tamamladı. 57 kiloda Tuğba Zehir ise ilk turda elendi.
SİNAN SANDAL BRONZ MADALYAYI SON ANDA KAÇIRDI
Erkeklerde ise 60 kiloda mücadele etmesi beklenen Bekir Özlü ve Ahmet Şahin Kaba sakatlıklarından dolayı kadrodan çıkarılırken, 66 kiloda Cengizhan Dönmez 1\'inci turda, Ertuğrul Dönmez ise 2\'nci turda elendi. Sinan Sandal ise ilk turu bay geçerken, 2\'nci turda Katarlı Ayaup Elidrissi, 3\'üncü turda Bulgar Bozhidar Temelkov ve çeyrek finalde ise Brezilyalı Daniel Cargnin\'i mağlup etti. Yarı finalde Gürcü Bagridi Niniasvili karşısında maçı ipponla kaybeden Sandal, bronz madalya için tatamiye çıktı. Sandal üçüncülük mücadelesinde Fransız Kilian Le Blouch\'a ipponla kaybederek turnuvayı 5\'inci sırada tamamladı.
Turnuvanın ikinci gününde kadınlar 63 kiloda Ümmühan Kabak, Büşra Katipoğlu ve Minel Akdeniz, 70 kiloda ise Nurcan Yılmaz, Semanur Erdoğan ve Burcu Aksoy, erkeklerde ise 73 kiloda Bilal Çiloğlu, Murat Bekdaş ve 81 kiloda Vedat Albayrak, Magomed Çeçenoğlu ve İlker Güldüren, milliler adına tatamiye çıkacaklar.

(FOTOĞRAFLI)

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