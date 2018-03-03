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Spor

Judo Milli Takımı 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı

Ercan ATA - ANTALYA / DHA Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Açık Kadınlar Judo Kupası'nın ilk gününde judokalarımızdan bir gümüş ve iki bronz madalya geldi

03 Mart 2018 22:47

Ercan ATA - ANTALYA / DHA

Polonya\'nın başkenti Varşova\'da düzenlenen Avrupa Açık Kadınlar Judo Kupası\'nın ilk gününde judokalarımızdan bir gümüş ve iki bronz madalya geldi.
24 ülkeden toplam 183 judokanın katıldığı müsabakalarda 48 kiloda Gülkader Şentürk gümüş, 52 kiloda İrem Korkmaz ve 57 kiloda Tuğba Zehir bronz madalyaya uzanan isimler oldu.
Gülkader Şentürk finalde Mogol rakibini geçemedi ve ikincilikte kaldı. İrem Korkmaz, Ukraynalı rakibini ipponla yendi ve üçüncülük kürsüsüne çıktı. Tuğba Zehir ise Polonyalı rakibini ipponla yenerek Türkiye\'ye günün son madalyasını kazandıran judokamız oldu.
Yarın +78 kiloda Kübranur Esir tatamiye çıkacak.

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