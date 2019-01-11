Judo Federasyonu Başkanı Huysuz, Vizer'i ziyaret etti

İSTANBUL, (DHA) -

Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) Başkanı Marius L. Vizer\'i ziyaret ederek, Türk judosuna verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Judo Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Mehmet Yılmaz ile birlikte IJF Başkanı Marius L. Vizer\'e nezaket ziyaretinde bulundu. Macaristan\'ın başkenti Budapeşte\'de gerçekleşen görüşmede, IJF Başkanı Vizer\'e, Türk judosuna gösterdiği destek ve yakın ilgiden dolayı teşekkürlerini sunan başkan Huysuz, \"Samimi havada geçen görüşmede, IJF ile ortak projeler, okullarda judo eğitiminin yaygınlaştırılması için desteğin yanı sıra, birçok konuda bilgi alışverişi yaptık. Sayın Vizer\'in tecrübelerinden yararlanma fırsatı bulduk\" dedi.

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