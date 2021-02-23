Judith Butler ve Şebnem Korur Fincancı, açık derslerle Boğaziçi'nde

ABD'li feminist düşünür Judith Butler ve TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı , yarın Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine açık ders verecek. Çevrimiçi yapılacak bu dersler, Youtube'dan da izlenebilecek.

Bianet'ten Dilek Şen'in haberine göre; Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanlığı kararıyla rektör olarak atadığı Melih Bulu'ya karşı protestolar sürüyor. Güney Kampüs'te yaklaşık iki aydır devam eden protestolar kapsamında açık dersler de düzenleniyor.

ABD'deki Berkeley Üniversitesi'nde çalışan feminist düşünür ve akademisyen Judith Butler, yarın 21.00'de Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine "Bölgelerarası Dayanışmalar" hakkında ders verecek.

Çevrimiçi yapılacak ders, Youtube'dan da canlı izlenebilecek. Ayrıca, Butler, doğum gününü de canlı yayında öğrencilerle birlikte kutlayacak.

Yarınki bir diğer açık ders ise Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ile yapılacak. Korur Fincancı, 14.00'te Güney Kampüs'e Zoom üzerinden konup olup "Türkiye'de Akademi ve İnsan Hakları" başlığında konuşacak.