Judi Dench, Vogue dergisinin en yaşlı kapak yıldızı oldu

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Oyuncu Judi Dench, moda dergisi Vogue'un Britanya edisyonunun Haziran ayı kapak yıldızı oldu. 85 yaşındaki ünlü oyuncu, Vogue'un herhangi bir edisyonunun kapağında yer alan en yaşlı isim oldu.

Oscar ödüllü Dench'in fotoğrafları Britanya'da yeni tip Koronavirüs salgınına bağlı kısıtlamalar getirilmeden önce çekilmişti.

Dench, "Diğer insanlar gibi hissettiğime eminim, daha önce eşi benzerini görmediğimiz bu zamanları algılamak zor" dedi. Dench, "sosyal izolasyonda geçirdiğimiz günlerin hayatlarını yalnız geçiren insanları daha iyi anlamamızı sağladığını" söyledi.

Dench, Vogue'un kapağında Dolce Gabbana marka bir saten trençkot giyiyor.