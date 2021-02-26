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Dünya

Judi Dench, görme kaybının kariyerini nasıl etkilediğini anlattı

26 Şubat 2021 07:56

T24 Dış Haberler

Ünlü oyuncu Judi Dench, yaşadığı görme kaybına rağmen mesleğini yapmayı sürdürmeye kararlı olduğunu söyledi. Dench gerekirse senaryo okurken arkadaşlarından yardım isteyeceğini ifade etti.

Londra merkezli bir görme kaybı vakfının organizasyonunda konuşan Dench, yaşadıklarıyla ilgili olarak, ''Kabullenmeyi ve zor bulduğunuz şeyleri aşmanın yolunu buluyorsunuz'' dedi. 

Dench, ''Repliklerimi öğrenmenin başka yollarını bulmam gerekti.  Mükemmel arkadaşlarım bana repliklerimi tekrar tekrar okuyor. Bu tekrarlar sayesinde repliklerimi öğreniyorum'' dedi.

Dench, yaşıyla bağlantılı olarak maküler dejenerasyon yaşadığını ve bu yüzden görme kaybı olduğunu açıklamıştı.

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