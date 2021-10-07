Judas Priest'in yıldızının sahnede aortu yırtılmış

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Judas Priest gitaristi Richie Faulkner, geçen haftalarda verdikleri konser sırasında aortunun yırtıldığını ifade etti.
Faulkner sahnede fenalaştıktan sonra hastaneye götürüldüğünü ve kalp ameliyatına alındığını ifade etti.
Yaşadıklarını Rolling Stones dergisine anlatan Faulkner, ''Aortum yırtıldı ve kan göğsüme dolmaya başladı'' dedi.
Faulkner, ''Cerrahın söylediğinden anladığım kadarıyla bu durumu yaşayanlar genelde hastaneye vardığında canlı olmuyormuş'' ifadelerini kullandı.
Ünlü müzisyen, acil olarak alındığı açık kalp ameliyatında ''göğsüne mekanik parçalar konulduğunu'' söyledi; ''Artık resmen metalden yapılmayım''.
Olay, Judas Priest, ABD'nin Kentucky eyaletindeki Louder In Life Festivali'nde 26 Eylül'de sahne alırken yaşandı.