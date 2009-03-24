Jübile gecesinde sürpriz var!

2 Nisan akşamı bir ilk yaşanacak... Bir kadın tiyatro sanatçısı sahnesini 'çıplak' oynayacak...Ünlü oyuncu ve televizyoncu Tekin Akmansoy'un 70. sanat yılında jübilesini yapacağı 'Göktaşı' oyununda bir ressama poz veren çıplak model Auguste'yi canlandıran Akasya Asıltürkmen, Yüksel Aytuğ'un haberine göre bu sahneyi , çıplak vücudunun üzerine, sadece beline bir eşarp bağlayarak oynayacak.Gelelim muhteşem jübile gecesine: Sahnede canlandırdığı onlarca karakterin yanı sıra 'Kaynanalar' dizisiyle 1973 yılından itibaren 'Nuri Kantar' olarak gönüllerde taht kuran Akmansoy'un jübilesinden elde edilecek tüm gelir ise Türk Eğitim Vakfı'na bağışlanacak. Deniz Adanalı ile Erkan Özerman'ın sunuculuğunu yapacağı gecede ünlü dostlarının Tekin Akmansoy hakkındaki düşünceleri de röportaj olarak barkovizyona yansıtılacak.Hıncal Uluç'un da özel bir konuşma yapacağı jübilede 'Kaynanalar' dizisinin oyuncuları unutulmaz diziden küçük bir bölümü oynayacaklar. Ayrıca Tekin Akmansoy'a, Kıbrıs Türk Tiyatroları Kurucusu olmasından dolayı KKTC Eski Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş tarafından verilen plaketi Kıbrıslı sanatçı Nil Burak sunacak. Nil Burak'ın yanısıra, Osman İşmen'in eşlik edeceği Aysun- Ali Kocatepe çifti de minik bir konser verecek.