Juan Martin Del Potro, Tokyo Olimpiyatları'na hazır

Arjantinli tenisçi Juan Martin del Potro, iki yıl aşkın süre içinde geçirdiği üç diz ameliyatının ardından Tokyo 2020’yi gözüne kestirmiş durumda.

Kariyeri boyunca sakatlıklarla boğuşan Juan Martin del Potro, bu yaz düzenlenecek olimpiyatlarla birlikte kortlara taze bir geri dönüş yapmak istiyor. 2012 Londra Olimpiyatları’nda bronz madalya kazanan Arjantinli tenisçi, 2016 Rio’da ise gümüş madalyanın sahibi olmuştu.

2018 yılında Shangai Masters’ta yaşadığı sakatlığın ardından dizinden üç ameliyat geçiren 32 yaşındaki tenisçi, son olarak geçtiğimiz ağustos ayında ameliyat olmuştu.

2009 Amerika Açık şampiyonu olan Juan Martin del Potro, henüz tam olarak iyileşmese de kortlara Tokyo 2020 ile dönüş yapmayı bekliyor.

Olimpiyat oyunlarının kendine motivasyon sağladığını söyleyen Del Potro, "Bu yılın benim yılım olduğunu düşünüyorum. Olimpiyat oyunları bana motivasyon sağlıyor. Dizim bana çok fazla sıkıntı yaratıyor ama hikayemi henüz sonlandıramıyorum. Hala verecek çok fazla şeyim olduğunu hissediyorum ve bu yüzden de denemeye devam edeceğim" diye konuştu.