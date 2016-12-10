T24 LogoT24 Logo
Spor

Juan Cazares'ten inanılmaz gol!

Gremio-Atletico Minerio karşılaşması sahalarda nadir görülen gollerden birine şahit oldu

10 Aralık 2016 13:02

Brezilya Kupası Finali rövanş maçına Ekvadorlu Juan Cazares'in attığı gol damgasını vurdu.

Gremio sahasında Atletico Mineiro'yu konuk etti. İlk maçı deplasmanda 3-1 kazanan Gremio, ikinci maçta 89. dakikada öne geçmeyi başardı.

Bu golden 1 dakika sonra Atletico Mineirolu Juan Cazares muhteşem bir gole imza attı.

Kendi yarı saha ortasında topla buluşan 24 yaşındaki Ekvadorlu yıldız, Gremio kalecisi Marcelo Grohe'nin önde olduğunu görünce meşin yuvarlağı uzak mesafeden kaleye gönderdi ve uzun süre konuşulacak bir gole imza attı.

İlk maçta rakibini deplasmanda 3-1 yenen Gremio ise karşılaşmanın 1-1 tamamlanmasından sonra kupanın sahibi oldu.

ETİKETLER

Juan CazaresgolGremioAtletico Minerio

İlgili Haberler

42'lik Ze Roberto'ya yeni sözleşme

Real Madrid, Bayern Münih gibi takımlarda oynayan Ze Roberto, Palmeiras ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24