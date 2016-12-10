Juan Cazares'ten inanılmaz gol!

Brezilya Kupası Finali rövanş maçına Ekvadorlu Juan Cazares'in attığı gol damgasını vurdu.

Gremio sahasında Atletico Mineiro'yu konuk etti. İlk maçı deplasmanda 3-1 kazanan Gremio, ikinci maçta 89. dakikada öne geçmeyi başardı.

Bu golden 1 dakika sonra Atletico Mineirolu Juan Cazares muhteşem bir gole imza attı.



Kendi yarı saha ortasında topla buluşan 24 yaşındaki Ekvadorlu yıldız, Gremio kalecisi Marcelo Grohe'nin önde olduğunu görünce meşin yuvarlağı uzak mesafeden kaleye gönderdi ve uzun süre konuşulacak bir gole imza attı.

İlk maçta rakibini deplasmanda 3-1 yenen Gremio ise karşılaşmanın 1-1 tamamlanmasından sonra kupanın sahibi oldu.