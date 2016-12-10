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Spor

42'lik Ze Roberto'ya yeni sözleşme

Real Madrid, Bayern Münih gibi takımlarda oynayan Ze Roberto, Palmeiras ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı

10 Aralık 2016 12:39

Brezilya Serie A ekiplerinden Palmeiras, 42 yaşındaki Ze Roberto'nun sözleşmesini bir yıllığına uzattı.

Avrupa kariyerine 1997 yılında İspanyol ekibi Real Madrid ile adım atan Ze Roberto, eflatun-beyazlılar ile birer kez lig ve İspanya Süper Kupası zaferleri yaşadı.

Ze Roberto, profesyonel kariyerinin 12 yılını geçirdiği Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) ise Bayer Leverkusen, Bayern Münih ve Hamburg takımlarında forma giydi.

Brezilyalı orta saha oyuncusu, Bayern Münih ile 4 kez Bundesliga, 2 defa da Almanya Kupası şampiyonluğuna ulaştı.

Ülkesinin Portuguesa, Flamengo, Santos ve Gremio ekiplerinde de top koşturan Ze Roberto, 1995-2006 yıllarında 85 kez formasını giydiği Brezilya Milli Takımı'yla da 2'şer kez Copa America ve FIFA Konfederasyonlar Kupası şampiyonluğu elde etti.

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