JP Morgan'dan Türkiye yorumu: Yatırımcı zarar görebilir

ABD'li yatırım bankası JP Morgan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı vergi indirimlerinin piyasalarda endişelerin yinelenmesine yol açtığını savundu. Açıklanan bu vergi indirimlerinin yıl sonuna kadar geçerli olacak olmaları nedeniyle enflasyon ve bütçe dengesi üzerine doğrudan etkilerinin ılımlı olacağını öngördüklerini belirten JP Morgan, ancak bu tedbirlerin Mart ayında yapılacak yerel seçimler nedeniyle 3 ay daha uzatılmaları riski bulunduğuna işaret etti.

JP Morgan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı vergi indirimlerinin piyasalarda endişelerin yinelenmesine yol açtığını savundu.

Açıklanan bu vergi indirimlerinin yıl sonuna kadar geçerli olacak olmaları nedeniyle enflasyon ve bütçe dengesi üzerine doğrudan etkilerinin ılımlı olacağını öngördüklerini belirten JP Morgan, ancak bu tedbirlerin Mart ayında yapılacak yerel seçimler nedeniyle 3 ay daha uzatılmaları riski bulunduğuna işaret etti. Benzer vergi indirimlerinin diğer sektörlere de genişletilmesi riski bulunduğuna da dikkat çeken JP Morgan, "Diğer sektörlerden iş insanlarının benzer vergi indirimleri için önümüzdeki haftalarda taleplerde bulunmaları sürpriz olmaz" değerlendirmesini yaptı.

Yapılan vergi indirimlerinin yatırımcılara siyasetçilerin piyasa dinamiklerinde iyileşme gördüklerinde politikaları ne kadar çabuk gevşetebildiklerini de bir kez daha gösterdiğine dikkat çeken JP Morgan, yerel seçimlere doğru daha fazla politika gevşetme olabileceği endişelerinin ortaya çıkabileceğini ve bunun uzun vadeli, daha sürdürülebilir yeniden dengelenme süreci umutlarının alehine çalışacağını vurguladı.

Albayrak'ın vergi indirimi açıklamasının TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın daha sıkı politikalara ihtiyaç olduğuna işaret ettiği oldukça şahin konuşmasının birkaç saat ardından geldiğini de hatırlatan JP Morgan, "Bu çelişen mesajlar genel politika kredibilitesine zarar verebilir" dedi.

Çetinkaya'nın basın toplantısında gazetecilerin TCMB'nin faiz indirimi için bir ara toplantı olasılığını sormalarının da dikkat çekici olduğunu belirten JP Morgan, "Çetinkaya böyle bir olasılığı güçlü şekilde reddetti. Cari para politikası şartlarının uzun bir süre sıkı devam etmesi gerektiğini ve ihtiyaç olur ise ekstra tedbirler almaya hazır olduklarını söyledi. Ancak bu soru yatırımcılara TCMB üzerinde siyasi baskının önümüzdeki aylarda yeniden ortaya çıkması riskini hatırlattı" diğerlendirmesini yaptı.

JP Morgan, vergi indiriminin bütçe dengesi üzerinde anlamlı bir etki yaratmasa bile kırılgan yatırımcı güvenine zarar verebileceğini, yatırımcıların politika yapıcıların finansal piyasalardaki cari toparlanmanın arkasındaki ana neden olan ihtiyatlı politika patikasını devam ettirdiklerini görmek istediklerini vurguladı.