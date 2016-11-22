J.P. Morgan, Türkiye'nin tavsiye notunu düşürdü

ABD’li banka J.P. Morgan, Türkiye piyasaları için tavsiyesini ‘nötr’den ‘ağırlık azalt’a düşürdü.

Banka ayrıca Koç Holding’i de ‘en çok tercih edilen 10 hisse senedi’ listesinden çıkardı.

Reuters’ın haberine göre J.P. Morgan’ın bugün yayınlanan Orta Avrupa, Ortadoğu ve Afrika ülkelerini değerlendirdiği raporunda Türkiye hakkında şöyle dendi:

“Hisse değerlemeleri geçmişe bakıldığında ucuz, ancak görebildiğimiz tek artı bu. Tahvil faizleri yükseliyor, banka karları olumsuz etkilenecek. Kurun zayıflayacağını düşünerek Türk Lirası için ağırlık azaltılmalı diyoruz. Siyasi durum yatırımcılarda soru işareti yaratmaya devam ediyor.”

J.P. Morgan, Türkiye ile eşdeğer ekonomilerden Güney Afrika piyasaları için tavsiyesini ‘ağırlık azalt’tan ‘nötr’e yükseltirken, Rusya için tavsiyesini ise ‘ağırlık artır’ olarak korudu. Raporda ayrıca, gelişmekte olan ülkelerin yerel para birim tahvillerinde ‘ağırlık koru’ tavsiyesi verilirken, gelişmekte olan ülkeler arasında yerel Türk tahvillerinin ‘en az çekici görünüme’ sahip olduğuna da dikkat çekildi.