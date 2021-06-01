JP Morgan, Türkiye’nin 2021 büyüme tahminini yükseltti

JP Morgan, Türkiye’nin tahminlerin üzerinde gelen ilk çeyrek büyüme verisi sonrası 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 6.1’e yükseltti.

JP Morgan Türkiye’de dün açıklanan ve tahminlerin üzerinde gerçekleşen ilk çeyrek büyüme verisinin ardından 2021 tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Kurum Ekonomisti Yarkın Cebeci “yüksek frekanslı veriler, ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın oldukça ılımlı olduğunu gösteriyor.” yorumunu yaptı. Cebeci yüksek faizler, kredi büyümesindeki yavaşlama ve karantinaların büyümede baskı unsuru olduğunu belirtti.

Bu kapsamda 2021 yılı büyüme tahmini yüzde 4.8’den yüzde 6.1’e yükseltilirken 2022 tahmini ise yüzde 4.1’den yüzde 3.4’e düşürüldü.

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüme kaydetmişti.

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