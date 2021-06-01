JPMorgan'dan Bitcoin açıklaması: Yatırımcılar, bundan kaçınmalılar

JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, en büyük hacimli kripto para birimi Bitcoin hakkında açıklama yaptı. Dimon, ''Hiçbir varlık tarafından desteklenmeyen bir şeyin, benim fikrime göre, hiçbir değeri yoktur. Bireylere kişisel tavsiyem, bundan kaçınmalarıdır'' ifadelerini kullandı.

JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, ABD Kongresi'nde düzenlenen bir oturumda temsilcilerin sorularını yanıtladı.

Dimon, "Hiçbir varlık tarafından desteklenmeyen bir şeyin, benim fikrime göre, hiçbir değeri yoktur. Bireylere kişisel tavsiyem, bundan kaçınmalarıdır. Benim kişisel görüşüm, para veya altın gibi bir şey olmadığı yönünde. Alıcılar dikkatli olmalı" ifadelerine yer verdi.

Kripto para birimleri

Moneycontrol News'in haberine göre, piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi olan Bitcoin’in, herhangi bir varlık tarafından desteklenmediğini belirten Dimon, varlıklar tarafından desteklenen” blockchainler veya stablecoin’ler için değil, yalnızca kripto para birimleri için geçerli olduğunu vurguladı.

Konuşmasında kripto para birimlerini geleneksel varlıklarla da karşılaştıran Dimon, "Benim kişisel görüşüm, para veya altın gibi bir şey olmadığı yönünde. Alıcılar dikkatli olmalı" dedi.