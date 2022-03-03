JP Morgan, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 40,2'ye yükseltti

JPMorgan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı Şubat ayı enflasyon rakamları sonrasında Türkiye için 2022 yıl sonu TÜFE beklentisini yukarı yönlü revize etti.

Foreks'in aktardığına göre şubat ayı TÜFE rakamlarının yukarı yönlü şaşırttığını ve güçlü fiyat baskılarının kendilerini enflasyon tahminlerini yükseltmeye cesaretlendirdiği belirten JPMorgan, 2022 yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 40,2 olarak belirledi. Banka, geçtiğimiz ay ise 2022 yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 35,7 olarak ortaya koymuştu.

Türkiye'de enflasyonun mart ayında yüzde 60'ın hemen üzerinde tepe yapmasını beklediklerini ifade eden JPMorgan, yılın son ayına kadar enflasyonun yüzde 60'a yakın seyretmeye devam edeceğini de tahmin etti.

TCMB'nin politika kararlarının son aylarda makroekonomik görünümden koptuğunu belirten JPMorgan, TCMB'den herhangi bir politika sıkılaştırma beklemediklerini ve politika faizin yıl boşunca yüzde 14 seviyesinde kalacağını öngördüklerini de vurguladı.

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