JPMorgan, Türkiye'de yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 13.4'e yükseltti

ABD'li yatırım bankası JPMorgan, Türkiye'nin yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 11.2'den yüzde 13.4'e yükseltti.
Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Mart'ta beklentilere yakın aylık yüzde 1.08 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 15.61'den yüzde 16.19'a yükselerek yaklaşık 2 yılın zirvesine çıktı.
JPMorgan'ın bugün yayınladığı notta, "Talep koşullarındaki olası zayıflamaya rağmen, enflasyon dinamikleri kötüleşti" denildi.
Raporda, "Sonuç olarak, yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 11.2'den yüzde 13.4'e revize ettik. 2022 sonu enflasyon tahminimizi değiştirmeyerek yüzde 10.5'te tuttuk" ifadeleri yer aldı.