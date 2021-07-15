JP Morgan, Merkez Bankası'nın ekimde faiz artırmasını bekliyor

Uluslararası yatırım kuruluşu JP Morgan tarafından hazırlanan raporda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dünkü toplantısında faiz oranlarını beklendiği üzere değiştirmeyerek yüzde 19 seviyesinde bıraktığı kaydedildi.

Dünya'nın haberine göre Kuruluşun değerlendirmesinde bankanın yaz aylarında enflasyonda yaşanabilecek volatilite konusunda uyardığı ancak yeni bir politika yönlendirmesi yapmadığı vurgulandı.

Raporda, TCMB'nin ilk faiz artırımının halen ekim ayında 50 baz puan ile gelmesinin beklendiği ifade edildi. Yılın son 3 ayında 50'şer baz puan faiz indirimi beklentisi korundu.

JP Morgan, bununla birlikte ekonomik aktivite ve fiyat baskılarında güçlenmenin daha geç ya da daha yavaş politika gevşetmesine neden olabileceğinin altını çizdi.