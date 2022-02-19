JP Morgan: Fed bu yıl dokuz faiz artışı yapacak

Uluslararası yatırım bankası JP Morgan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 9 faiz artışı yapacağını beklediğini belirtti.

ABD yüzde 7,5 enflasyon la 40 yılın zirvesini yaşıyor. ABD 'deki bu durum bankaların faiz beklentilerini de artıdı. Uluslararası yatırım bankası Golman Sachs faiz artışı beklentisini yediye, Morgan Stanley ise altıya çıkarmıştı. Son Olarak JP Morgan ise, Fed'in Yılın kalan kısmı için her toplantıda 25 baz puan faiz atışında bulunacağını öngördü.

Ekonomistler, Fed’in faiz artırımının, hükümetin ekonomi politikaları nedeniyle çok daha kırılgan hale gelen Türk Lirası’ndaki değer kaybını hızlandırabileceğini belirtiyor.

IMF geçen ay Fed kararı için 'hazır olun' çağrısı yapmıştı

Uluslararası Para Fonu (IMF) geçen ay Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelere Fed’in faiz artışlarına karşı hazır olma çağrısı yapmıştı. Kurum, gelişmekte olan ülke ekonomilerinden Fed’in faizle birlikte sermaye çıkışları yaşanabileceğini ve yerel para birimlerinde değer kayıplarının oluşabileceğini belirtmişti.