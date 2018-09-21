JP Morgan: Ekonomik soğuk savaş geliyor olabilir

JP Morgan Chase Asya Pasifik Başkanı Jing Ulrich, ABD - Çin ticaret gerilimi kaynaklı "ekonomik soğuk savaş" olabileceğini söyledi.

ABD ile Çin arasında son birkaç aydaki ticaret savaşları küresel piyasaların da en önemli gündem maddesi.



Analistler hala uzlaşma umudu olduğunu belirtse de dünyanın 2 büyük ekonomisinin karşılıklı yaptırımları sürüyor. Son olarak ABD Başkanı Trump'ın Çin'den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne 24 Eylül'den itibaren yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını bildirmesinin ardından Çin'den ABD'nin yaptırımına cevap gelmişti.



CNBC'de yer alan habere göre J.P. Morgan Chase. Asya Pasifik Başkanı Jing Ulrich "Devam eden ticaret savaşının ekonomik soğuk savaşa dönüp dönmeyeceğini düşünmeliyiz. Umarım böyle olmaz" diye konuştu.



Dünya Ekonomik Forumu'ndaki bir panelde konuşan Ulrich 2 tarafın hala müzakere yoluna gitme ihtimali olduğunu belirterek "Ticaret savaşı sürerse 'kaybet-kaybet' durumu olacağını hepimiz biliyoruz, bu nedenle bir uzlaşma ihtimali var, kimse bu durumdan kazançlı çıkmayacak" ifadesini kullandı.