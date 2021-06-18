JP Morgan’dan “Merkez Bankası ilk faiz indirimini Eylül’de yapacak” öngörüsü

T24 Ekonomi Servisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 19’da sabit tutmasını değerlendiren Amerikan yatırım bankası JP Morgan, beklenen faiz indiriminin Eylül ayında gerçekleşeceğini öngördü.

JP Morgan, Merkez Bankası’nın açıklamasında yer alan “Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir” cümlesine dikkat çekerek, “Enflasyon tahmin patikasında ciddi düşüşün Kasım ayında gerçekleşmesini öngörüyoruz. Bu da Merkez Bankası’nın faizleri yıl sonuna kadar değiştirmek istemediğine işaret ediyor” dedi.

Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce Temmuz veya Ağustos ayında indirim yapılacağı yönündeki sözünü hatırlatan JP Morgan, bu olgulardan hareketle ilk indirimin Eylül ayında yapılacağını tahmin etti.