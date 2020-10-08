JP Morgan'dan çarpıcı rapor: Biden seçilirse kaybeden Türk lirası olur

ABD'nin dev yatırım bankası JP Morgan, ABD başkanlık seçiminde Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden’ın başkan seçilmesi durumunda Türk lirasının Rus rublesi ile beraber en fazla değer kaybedecek para birimi olacağını öne sürdü.

Sözcü’nün haberine göre, JP Morgan, ABD başkanlık seçimi sonuçları ve sonuçların gelişen ülke para birimlerine etkisi konusunda dört farklı senaryo hazırladı.

Buna göre, Biden’ın başkan seçildiği ve Biden’ın partisi Demokrat Parti’nin Senato’da çoğunluğu aldığı birinci senaryoda en olumlu etkilenecek para birimleri Çin Yuanı, Meksika Pesosu ve Güney Afrika Randı olurken, en olumsuz etkilenecekler Türk lirası ve Rus rublesi olarak sıralandı.

Bu senaryoda, Türk ve Rus tahvillerinin de “kaybedenler” olacağı, “kazananların” ise Meksika, El Salvador, Jamaika ve Dominik Cumhuriyeti tahvilleri olacağı belirtildi.

Biden’ın başkan seçileceği ancak Senato’da çoğunluğun Cumhuriyetçiler’de kalacağı ikinci senaryoda kazanan ve kaybeden para birimleri ilk senaryodaki ile aynı kaldı. Bu senaryo da Türk lirası en olumsuz etkilenecekler arasında.

Trump'ın seçilmesi durumunda TL 'kazanacak'

JP Morgan’a göre, Trump’ın başkan seçileceği ve Senato’da çoğunluğun Cumhuriyetçiler’de kalacağı üçüncü senaryoda “kazananlar” Türk Lirası ve Rus Rublesi olacak. Kaybedenler ise Çin Yuanı ve Meksika Pesosu.

Sandıktan belirsizlik çıkması ve sonucun mahkeme tarafından belirleneceği dördüncü senaryoda ise kaybedecek para birimleri Güney Afrika Randı ve Meksika Pesosu olacağı, kazanan ise olmayacağı belirtildi.

Biden seçilirse yaptırım gelebilir

JP Morgan, senaryoların yer aldığı raporda, Biden’ın seçilmesi durumunda ABD ile Türkiye arasında S400 füzeleri, Doğu Akdeniz ve Suriye kaynaklı gerilimlerin artabileceği ve bunun da Türk varlıkları için olumsuz olacağı öngörüsünü paylaştı.

“Türkiye, ABD’nin stratejik NATO müttefiki olsa da iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olan çözülmemiş birçok sorun bulunuyor” denilen raporda, “Bu sorunların başında, Türkiye’nin S400 füze savunma sisteminin durumu ve ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamında adım atılmasını tetikleme potansiyeli bulunuyor” ifadeleri kullanıldı.

“Türkiye, füzelerin kurulumunu belirsiz bir geleceğe erteledi ve Başkan Donald Trump, CAATSA kapsamında henüz adım atmadı” diyen banka, Biden’ın geçmişte Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamalara işaret ederek Biden yönetimindeki ABD’nin Türkiye’ye karşı S400’ler konusunda farklı bir duruş gösterebileceğini belirtti ve yaptırım gelebileceği sinyalini verdi.