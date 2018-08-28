JP Morgan CIO: Blok zinciri gelecekte şu anki teknolojinin yerini alacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Ağustos (DHA) – ABD merkezli uluslararası bankacılık şirketi JP Morgan Bilişim Daire Başkanı (Chief Information Officer / CIO) Lori Beer, katıldığı bir basın toplantısında, “blockchain (blok zinciri) teknolojisinin gelecekte şu anki teknolojinin yerini alacağını” söyledi.

Yerel haber merkezi El Cronista’da yer alan habere göre Arjantin başkenti Buenos Aires’te katıldığı bir basın toplantısında Beer, JP Morgan’ın “teknolojinin bankacılık endüstrisindeki öneminin” bir yansıması olarak, şirketin kedisini bir “dijital banka” olarak gördüğünü belirtti ve şöyle konuştu:

“Yapay zekâ, dolandırıcılık ve siber güvenlik alanlarındaki çözüm sürecimizi oldukça geliştirecek. Ayrıca bu süreçte blok zinciri teknolojisinin faydalarını da değerlendiriyoruz fakat söz konusu teknolojinin asıl değerinin gelecek birkaç yıl içerisinde anlaşılacağını düşünüyoruz.

“Blok zincirinin gelecekte daha geniş bir kapsamda kullanılacağına inanıyoruz. Blok zinciri, şu an diğer teknolojik gelişmelerle bir arada var oluyor fakat birkaç yıl içerisinde bu teknolojinin yerini alacak.”

Beer ayrıca, bankanın herhangi bir müşterisinin finansal danışmanlardan kripto para birimleri ticaretine ilişkin yardım almak istemesi durumunda bankanın nasıl bir yanıt vereceğine ilişkin sorulan soruyu, bankanın yalnızca “regüle edilen birimleri desteklediğini” fakat konunun hala değerlendirildiğini vurgulayarak yanıtladı.