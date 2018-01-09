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Ekonomi

JP Morgan CEO'su: Bitcoin'e dolandırıcılık dediğim için pişmanım

Jamie Dimon, Bitcoin konusundaki fikrinin değişmiş olduğunu ancak hâlâ konuyla ilgilenmediği ifade etti

09 Ocak 2018 22:52

JP Morgan Chase CEO'su Jamie Dimon, Bitcoin'in bir dolandırıcılık olduğunu söylediği için pişman olduğunu ancak hâlâ ilgilenmediğini dile getirdi.

Dimon, Eylül ayında gerçekleştirilen bir bankacılık konferansında Bitcoin'un bir dolandırıcılık olduğunu ifade etmişti.

FOX Business'tan Maria Bartiromo ile gerçekleştirdiği mülakatta “Blok zinciri gerçek. Sanal yen ve dolar tarzında şeylere sahip olabilirsiniz. Sanal paraların halka arzını ayrı ayrı incelemelisiniz” diyen JPMorgan CEO'su, diğer insanlardan farklı olarak konuyla (blok zinciri) toptan ilgilenmediğinin altını çizdi.

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