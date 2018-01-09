JP Morgan CEO'su: Bitcoin'e dolandırıcılık dediğim için pişmanım

JP Morgan Chase CEO'su Jamie Dimon, Bitcoin'in bir dolandırıcılık olduğunu söylediği için pişman olduğunu ancak hâlâ ilgilenmediğini dile getirdi.

Dimon, Eylül ayında gerçekleştirilen bir bankacılık konferansında Bitcoin'un bir dolandırıcılık olduğunu ifade etmişti.

FOX Business'tan Maria Bartiromo ile gerçekleştirdiği mülakatta “Blok zinciri gerçek. Sanal yen ve dolar tarzında şeylere sahip olabilirsiniz. Sanal paraların halka arzını ayrı ayrı incelemelisiniz” diyen JPMorgan CEO'su, diğer insanlardan farklı olarak konuyla (blok zinciri) toptan ilgilenmediğinin altını çizdi.