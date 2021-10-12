JP Morgan CEO'sundan Bitcoin yorumu: Değersiz olduğunu düşünüyorum

Bitcoin hızlı yükselişe girmişken dünyanın en büyük bankalarından JP Morgan'ın CEO'su Jamie Dimon Bitcoin'i "değersiz" olarak tanımladı.

Hürriyet'in aktardığına göre Dimon, kripto paraların hükümetler tarafından yapılan düzenlemeler neticesinde denetlenir hale geleceğini de açıkladı.

IIF tarafından gerçekleştirilen sanal etkinlikte konuşan Dimon "Kişisel olarak Bitcoin'in değersiz olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte bizim müşterilerimiz yetişkinler. Onlar bu görüşüme katılmıyor olabilirler. Eğer onlar Bitcoin alım veya satımına erişime sahip olmak istiyorlar ise biz onlara yasal, mümkün olduğu kadar temiz bir erişim verebiliriz. Ancak onlara saklama hizmeti veremeyiz" dedi.

Dimon, ABD'de kripto paralara ilişkin düzenleme ve denetleme getirilmesinin de yakın olduğunu kaydetti.