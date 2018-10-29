JP Morgan: Bu kadar az getiri en son 1970 ve 2008 krizlerinde görülmüştü

Erkan ÖZ, (DHA)- JP Morgan analisti John Normand yayınladığı son haftalık notta, küresel piyasaların 2018 yılında ve özellikle ekim ayında yaşadığı kayıpları değerlendirdi.

Normand, şu ifadelere yer verdi:

\"Bu yıl (dünya genelinde) pozitif getiri sağlayan varlıkların oranı sadece yüzde 20. Bu oran, 1970’lerin stagflasyon (durgunluk içinde enflasyon) dönemleri ve (2008) küresel finans krizi haricinde hiç bu kadar düşük olmamıştı.\"

Piyasalarda özellikle ekim ayında yaşanan düşüşlerin ardından ABD’de borsa gösterge endeksleri S&P500 ve Dow Jones Sanayi 2018’de gerçekleştirdikleri kazançların hemen hemen tümünü geri verdi. Dünya piyasalarında ise gelişen ülke hisse senetleri ve özellikle gelişen ülke Asya para birimleri endeksleri son 18 ayın en düşük seviyelerine indi. Tüm dünyada en çok getiri sağlayan ise Ticaret Ağırlıklı Dolar Endeksi oldu. ABD teknoloji hisseleri endeksi NASDAQ’ın getirileri bile doların altında kaldı.

Normand’a göre bu durumun üç ana sebebi var:

\"1 - Küresel ekonomi ve ABD şirket kazançlarının büyük bir dönüm noktasına ulaşması 2- FED’in aşırı sıkılaştırma politikaları 3- 2008 Lehman çöküşünden önce rahatlık içinde olan piyasaların bugün paranoya içinde olması ve küçük olumsuzluklara dahi tepki verebilecek olması.\"

Normand, piyasalarda yaşanan kayıpları özellikle küresel büyümenin ve ABD şirket kazançlarının hız kaybetmesine bağlıyor. JP Morgan’ın global büyümeyi takip eden Küresel BileşikPMI (satın alma yöneticileri endeksi) şubat 2018’de zirvesine ulaşmış ve o tarihten itibaren yavaşlamaya başlamıştı.

Olumsuz göstegelere rağmen JP Morgan analisti Normand, bazı varlık sınıflarında kazançların devam edebileceğini ve piyasaların 2- 3 çeyrek dönem daha yukarı hareket edebileceğini belirtti. Normand’a göre, FED’in yumuşama sinyali vermesi, ABD’li şirketlerin kendi hisselerini geri almalarının rekor seviyeye ulaşması ve hisse yatırımcılarının ciddi kaldıraç azaltması bu ortamı sağlayabilir.