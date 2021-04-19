JP Morgan, Avrupa Süper Ligi'ni finanse edeceğini duyurdu

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, Avrupa'nın dev kulüplerinden 12'sinin kurmaya karar verdiği Avrupa Süper Ligi'ni finanse ettiğini doğruladı.

JP Morgan sözcüsü, Reuters'a gönderdiği bir e-posta ile iddiaları doğruladı ve yeni projeye finans sağlayacaklarını duyurdu.

Avrupa Süper Ligi nedir?

Avrupa’da 12 büyük kulübün ortak açıklamasıyla Avrupa Süper Ligi’nin kurulması resmen gerçekleşti. UEFA, azınlık bir grubun sürekli kendi çıkarları için hareket ettiğini vurgularken, Avrupa Süper Ligi Başkanı Florentino Perez, projenin futbola hizmet ettiğini savundu. İngiltere Milli Takımı'nın eski futbolcuları ise Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını "utanç verici" olarak yorumladı.



İspanya'dan Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid; İngiltere'den Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea ve Tottenham Hotspur; İtalya'dan ise Juventus, Inter ve Milan kulüplerinden yapılan ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'nin kurulması kararı duyuruldu.

Yapılan açıklamada kısa süre içerisinde başlaması planlanan oluşuma 3 kulübün daha dahil olacağı belirtildi. 15 kurucu kulüple birlikte toplamda 20 kulübün mücadele edeceği Süper Lig’de, 5 takımın her sezon değişeceği kaydedildi.