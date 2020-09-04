Jozwiak ve Moder için transfer pazarlığı

Galatasaray'da oyuncu izleme ekibinin önerdiği ve Fatih Terim'in çok istediği Jakub Moder ve Kamil Jozwiak konusunda yeni bir hamle yapacak. Polonya'ya gitmeye hazırlanan sarı-kırmızılı kulübün profesyonelleri, Lech Poznan ile masaya oturacak.

Yaklaşık 1 ay önce ciddi şekilde gündeme gelen Jakub Moder ve Kamil Jozwiak, hâlâ Aslan'ın radarında. Galatasaray'ın daha önce yapmış olduğu satın alma opsiyonlu kiralama önerileri geri çevrilmiş, Lech Poznan yüksek rakamlar istemişti.



Galatasaray'ın profesyonelleri, önümüzdeki günlerde bir kez daha Polonya çıkarması yapacak. Modar ve Jozwiak için kesin satın alma maddesinin yer alacağı kiralık teklif sunulacak. Daha önce bu formül ile Luyindama'yı renklerine bağlayan Cim Bom, benzer yol haritasıyla iki genç yıldızın transferini çözmeyi hedefliyor.

1.88 boyundaki ve 21 yaşındaki Moder, orta sahanın merkezinde görev yapıyor. Bir diğer Polonyalı Jozwiak ise sol kanat. 22 yaşındaki Jozwiak da aynı takım arkadaşı Modar gibi Polonya Milli Takımı'nın oyuncu havuzunda yer alıyor.