Jozef de Souza yeniden Türkiye'ye dönüyor

Trabzonspor, kulübü Al Ahli ile problem yaşayan Brezilyalı futbolcu Jozef de Souza'yı transfer etmek için harekete geçti.

Geçen sezon başında 12 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'den, Al Ahli'ye transfer olan Josef de Souza'nın maaşının tamamını alamaması nedeniyle Arabistan'dan ayrılabileceği öne sürüldü.



Saudi 360'ın haberine göre, Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan Brezilyalı futbolcu, 1.5 milyon Euro'luk alacağı nedeniyle yönetimle arasını açtı.



Al Ahli ödemenin bir kısmını yapsa da 31 yaşındaki oyuncu ücretinin tamamını istedi.

Yıldız oyuncu da 15 gün içerisinde parasının tamamını alamaması durumunda sözleşmesini feshedeceğini yetkililere bildirdi.



Obi Mikel'in boşluğunu Josef ile doldurmayı planlayan Bordo-Mavililer, sözleşme feshi durumunda direkt olarak tecrübeli oyuncuyla temasa geçecek.