Journo, işsiz gazetecilerin haberlerini destekleyecek

Journo, önümüzdeki bir yılda işsiz gazetecilerin yapacağı 232 habere telif ödeyerek medyada çok sesliliği ve nitelikli haberciliği teşvik edecek.

Journo'da yer alan habere göre yeni medya, basın özgürlüğü, sansür, ekonomi, emek, sosyal güvenlik, sağlık, eğitim, kültür, sanat, hukuk ve insan hakları alanlarında üretilecek içerikler ‘Journo Aktüel’ başlığı altında yayınlanacak.

Programın ortakları arasında Medyascope ve Dağ Medya da bulunuyor. Haberlerin bir bölümü bu iki mecrada okur ve izleyiciyle buluşacak.

Ayrıca üç ilde (İstanbul, Ankara, Diyarbakır) altı atölye düzenlenerek 200’den fazla gazeteciye mesleki eğitim verilecek.