Joss Stone, ilk defa İstanbul'da!

İngiltere’den çıkmış en güçlü seslerden biri, Grammy ödüllü soul ve R&B yıldızı Joss Stone, 18. İstanbul Caz Festivali konuğu olarak bu hafta Türkiye’ye geliyor. Hem de ilk kez!





Genç Yıldız İlk Kez İstanbul'da!



Sloganını“CAZ KALPLİ İSTANBUL” olarak seçen 18. İstanbul Caz Festivali’nin ilk kez İstanbul’da konser verecek İngiliz konuğu, soul ve R&B şarkıcısı, söz yazarı ve oyuncu Joss Stone. Sanatçı, 28 Temmuz Perşembe 21.00’de, Santralistanbul Kıyı Amfi’de hayranlarının karşısına çıkacak.



Matraş’ın gösteri sponsorluğunda gerçekleşecek Joss Stone konseri İstanbullu cazseverlere unutulmayacak bir festival gecesi yaşatma iddiasında. Stone, “geleceğin Aretha Franklin’i” olarak da anılıyor. Grammy ödüllü müzisyenin, tutkulu vokaliyle ve doğal sahne performansıyla İstanbul’a tüm yıl -iç geçirilirek- anımsanacak bir iz bırakması bekleniyor.





18. İstanbul Caz Festivali



Türkiye’nin uzun soluklu seçkin festivallerinden biri olan İstanbul Caz Festivali, bu yaz da değişik mekânlarda düzenlediği müzik ziyafetleriyle caz âşıklarının karşısında. Programlarıyla şehri cazla donatan İKSV caz festivali ekibi, şehre caz kalplilik aşılamak üzere perdeyi açtıkları 30 Haziran'dan bu yana hummalı bir koşuşturmaca içinde.



Nasıl olmasınlar!? Vazifeleri: 40’ın üzerinde konserde, 300’ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyla İstanbul’un kulaklarını bir defa daha cazla doldurmak... Konserler bu yıl Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi, Arkeoloji Müzesi, Aya İrini Müzesi, İstanbul Modern, İstinyePark, Salon ve The Marmara Esma Sultan gibi klasikleşmiş mekânların yanı sıra ilk Tersane Sahnesi ve santralistanbul Kıyı Amfi’de de gerçekleşiyor. Caz festivali toplam 25 farklı etkinlik mekânı ile şehrin farklı noktalarına yayılıyor. Elbette bizlere de İKSV'yi dakikalarca alkışlamak kalıyor...





Joss Stone hakkında kısaca...



Dusty Springfield, Aretha Franklin gibi soul müzik yapan sanatçıları dinleyerek büyüyen Joss Stone, 2001'de henüz 13 yaşındayken, BBC'de yayınlanan Star for a Night adlı yetenek programında bir Donna Summer klasiği olan “On the Radio” adlı şarkıyı seslendirerek dikkatleri üzerine çekti. 2004’te yayınlanan ikinci albümü Mind, Body&Soul ile de İngiltere’de listelere 1 numaradan giriş yaptı. Böylelikle İngiltere albüm listesine 1 numaradan giriş yapan 'En Genç Kadın Şarkıcı Rekoru'nu kırarak tarihe geçti.



2005'te ünlü bir hazır giyim markasının reklam yıldızı olan Stone, firmanın reklamları için bir Ray Charles klasiği "Night Time Is the Right Time" ve Beach Boys’un "God Only Knows” adlı şarkılarını yeniden yorumlamıştı. Yine aynı yıl üç dalda aday olduğu Brit Ödülleri’nden ikisini aldı. Ayrıca şarkıcının Tell Me What We're Gonna Do Now şarkısının videosu, Afrika’daki HIV virüsü taşıyan kadın ve çocuklara yardım eden bir kuruluşa destek olmak amacıyla Product Red isimli yardım kampanyası için kullanıldı.





"Tell Me What We're Gonna Do Now"



Videosunu izlemek için, lütfen:

http://bit.ly/PYA1G

***



Joss Stone Konseri:

28 Temmuz Perşembe, 21:00,

santralistanbul Kıyı Amfi

(Engelli cazseverler için uygundur)

Oturmalı Saha İçi 150 TL, Tribün Orta 100 TL,

Tribün Kanat 70 TL, Ayakta 40 TL/ Öğrenci (Ayakta) 30 TL

Ayrıntılı bilgi için, lütfen:

www.iksv.org/caz