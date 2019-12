-JOSS STONE 28 TEMMUZDA İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A) - 21.07.2011 - Grammy ödüllü ünlü soul sanatçısı Joss Stone, 28 Temmuz Perşembe günü, Santralistanbul'da hayranlarıyla buluşacak. Otoriteler tarafından ''You Had Me'' ve ''Fell in Love with a Boy'' gibi şarkılarıyla son yılların en iyi çıkış yapan sanatçıları arasında gösterilen sanatçı, Türkiye'de vereceği ilk konserde, başarılı sahne performansını İstanbullu müzikseverler için sahneleyecek. Beyoğlu Hayal Kahvesi yarın, makyaj sanatçılığıyla da tanınan Suzan Kardeş'e ev sahipliği yapacak. Sanatçının yeni kurduğu Bekriya Band isimli grubu ile vereceği konsere gelenler, Kardeş'in Balkan şarkılarına getirdiği özgün yorumu dinleme fırsatı bulacak. Ünlü soprano Renee Fleming de yarın Aya İrini Müzesi'nde sahne alacak. Dünyanın en büyük opera sahnelerinde konserler veren, 13 kez Grammy'e aday gösterilen sanatçıya, Türkiye konserinde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşlik edecek. Türkçe müziğin ünlü ismi Candan Erçetin, 24 Temmuz tarihinde Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde dinleyicileriyle buluşacak. Most Açıkhava konserlerinin 21'incisinin açılışında sahne alacak Erçetin, unutulmaz şarkılarının yanı sıra, kendi müzik yaşantısında etkisi olan sanatçıların eserlerine de yer verecek. -GÖRSEL SANATLAR- Sanatçı Selma Hekim'in bağımsız kişisel sergisi ''Evet Sıkıştık Kaldık'', yarın Kumbaracı Yokuşu Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Hekim'in tuval, kağıt, mukavva, tahta, taş gibi malzemelerin yanı sıra sergi mekanına ait duvar, tavan, zemin, merdiven gibi yapı elemanlarını ve serginin yapılacağı boş yapıda bulduğu çeşitli atık malzemeleri kullanarak oluşturduğu eserlerin sunulduğu sergi, kent yaşamı, iletişim ve kişisel ilişkilerindeki sıkışıp kalma hissini anlatmayı amaçlıyor. Sergi, 2 Ağustos tarihine kadar meraklılarını ağırlayacak. Meke Sanat Galerisi, 28 Temmuz'dan itibaren Gül Bolulu'nun ''Liflerin Dansı'' isimli sergisine ev sahipliği yapacak. Başarılı sanatçının dışı sergisi, 27 Ağustos'a kadar açık kalacak.