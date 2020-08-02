Josip Ilicic aldatıldıktan sonra futbolu bırakmayı düşünüyor!

Eşine sürpriz yapmak için ülkesi Slovenya'ya döndüğünde eşinin kendisini aldattığını gören Atalanta'nın tecrübeli yıldızı Josip Ilicic, depresyone girdi ve futbolu bırakmayı düşünüyor.

Bu sezon Serie A'nın en dikkat çeken takımı olan Atalanta'nın tecrübeli yıldızlarından Ilicic, futbolu bırakma noktasına geldi. Bir süredir kişisel sebeplerle antrenmanlara çıkmayan Ilicic'in durumuyla ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.

La Repubblica ve La Gazzetta dello Sport, tecrübeli yıldızın depresyona girdiğini açıkladı. İtalyan basınında çıkan haberlere göre eşine sürpriz yapmak için ülkesi Slovenya'ya kısa süreliğine dönen Ilicic, eşini, kendisini aldatırken yakaladı. Bunun üzerine depresyona giren tecrübeli futbolcu, kulübünden izin alarak yeniden ülkesine döndü.

Bu sezon 34 maçta 21 gol kaydeden ve 9 asistle yıldızlaşan Ilicic, 2018 yılında hastanede yattığı dönemde teşhis konulamayan hastalığı nedeniyle futbolu bırakmayı düşündüğünü açıklamıştı. Tecrübeli futbolcunun yaşadığı bu şok karşısında yeniden emekli olma kararını gözden geçirdiği belirtildi.