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Spor

Joshuha, Klitschko'yu da nakavt etti

Joshua, kariyerinde çıktığı 19. maçı da nakavtla kazanmayı başardı

30 Nisan 2017 14:32

Büyük Britanyalı boksör Anthony Joshua, Ukraynalı Wladimir Klitschko'yu nakavtla yenerek Dünya Boks Birliği (WBA) ve Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) ağır sıklet kemerlerini aldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda yaklaşık 90 bin kişinin izlediği ağır sıklet unvan maçında, kariyerinde tamamı nakavtla olmak üzere 18 galibiyet elde eden 27 yaşındaki Joshua ile 64 galibiyet, 4 mağlubiyeti bulunan 41 yaşındaki Klitschko karşılaştı.

Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ağır sıklet şampiyonu Joshua, karşılaşmanın 11. raundunda rakibini nakavtla yenerek WBA ve IBO kemerlerinin de sahibi oldu.

Böylece Joshua, kariyerinde çıktığı 19. maçı da nakavtla kazanmayı başardı.

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