Joshua'dan Povetkin'e 7 rauntta nakavt

Alexander Povetkin'i nakavtla mağlup eden Anthony Joshua, ağır sıklet kemerlerini korumayı başardı.

Ağır sıkletin en önemli isimlerinden Anthony Joshua ile Alexander Povetkin, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi.

IBF, WBO ve WBA kemerlerine sahip olmasına rağmen çok az sayıda maça çıktığı için federasyondan uyarı alan ve boks camiası tarafından ağır bir şekilde eleştirilen Joshua, Povetkin'i tam 7 rauntta nakavt etmeyi başardı.

İngiliz boksör kemerlerini tutmayı başardı. Kariyerinde çıktığı 22 maçında 21'i nakavt ile olmak üzere 22. galibiyetini alan 28 yaşındaki Joshua, Povetkin'e ise kariyerinin ilk nakavtını yaşattı.