Joshua-Klitschko basın karşısına çıktı

Boks dünyası Anthony Joshua ile Wladimir Klitschko arasındaki unvan maçını bekliyor. İki boksör, gelecek nisan ayında unvan maçına ev sahipliği yapacak Wembley Stadı’nda basının karşısına çıktı.



Britanyalı boksör Anthony Joshua, IBF şampiyonluk kemerini eski dünya şampiyonu Wladimir Klitschko karşısında savunacak. Wembley Stadı’nın ev sahipliği yapacağı unvan maçını 90 bin kişinin izlemesi bekleniyor.

"Bu maç beni efsaneye dönüştürebilir"

ntvspor'un haberine göre; Anthony Joshua, Klitschko'yu yenerek bir boks efsanesi olma yolunda ilk adımı atmak istediğini söyledi.

Bugüne dek Klitschko kadar kariyerli bir boksörle karşılaşmadığını vurgulayan 27 yaşındaki Joshua; "Bu maç beni bir şampiyondan efsaneye dönüştürebilir. Efsaneliğe uzanacak bir kariyer inşa etmem için Wladimir'i yenmem gerekiyor" dedi.

11 yıl boyunca yenilgi almadıktan sonra unvanını Tyson Fury’ye kaptıran Klitschko, boksa verdiği 1.5 yıllık arada hem fiziksel hem de psikolojik olarak önemli gelişim gösterdiğinin altını çizdi.

2013 yılında profesyonel olan Anthony Joshua, bugüne kadar çıktığı 18 maçın tamamını nakavt ile kazandı. Profesyonel kariyerinin 20. yılına giren Kliçko ise 68 maçta 53'ü nakavt olmak üzere 64 galibiyet ve 4 yenilgi aldı.