Joshua Cheptegei, 15 yıllık 10 bin metre rekorunu tarihe gömdü!

Ugandalı Joshua Cheptegei, erkekler 10 bin metrede 26:11.00'le Kenenisa Bekele'nin 15 yıllık dünya rekorunu kırdı. Ağustos'ta da 5 bin metrede dünya rekorunu kıran Cheptegoi tarihte bu iki rekoru eşzamanlı elinde tutan 10. sporcu oldu. Letensebet Gidey ise 14:06.65 ile Tirunesh Dibaba'nın 12 yıllık kadınlar 5 bin metre dünya rekorunu kırdı.

İspanya’nın Valencia kentinde düzenlenen World Record Day etkinliğinde Ugandalı atlet Joshua Cheptegei erkekler 10 bin metre, Etiyopyalı Letesenbet Gidey ise kadınlar 5 bin metrede dünya rekoru kırmayı başardı.

Pandemi nedeniyle yaz olimpiyat oyunlarının ertelenmesiyle büyük çaplı hedeflerinde yol değişikliğine gitmek zorunda kalan ve alternatif yarışmacı planlarla performanslarını ölçmeye çalışan sporculardan Cheptegei, 26:11.00’le Kenenisa Bekele’nin 15 yıllık (26:17.53 / Brüksel, 2005) erkekler 10 bin metre dünya rekorunu kırdı.

Cheptegei, 5 bin metre, 10 bin metre, 5 bin metre yol koşusu ve 15 bin metre yol koşusu branşlarında dünya rekorlarını elinde tutuyor. Ugandalı, tarihte bunu başaran 10. sporcu oldu.

Bu yıl 14 Ağustos’ta Diamond League’in Monaco ayağında, yine Bekele’ye ait olan 16 yıllık erkekler 5 bin metre dünya rekorunu yaklaşık iki saniye geliştirip 12:35.36’ya çeken Cheptegei, Valencia’daki zaferiyle adını atletizmde tarihe geçecek bir noktaya yazdırdı.

10 bin metre rekorları

Paavo Nurmi (1922-1932)

Taisto Maki (1939-1942)

Emil Zatopek (1954)

Vladimir Kuts (1957-1960)

Ron Clarke (1965-1972)

Lasse Viren (1972)

Henry Rono (1978-1982)

Haile Gebrselassie (1994-2004)

Kenenisa Bekele (2004-2020)

Joshua Cheptegei (2020)