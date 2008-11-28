Josh Holloway’in kostümleri açık artırmada

Josh Holloway ve Ingrida Kraus’un, Magnum Çikolata reklam filminde giydikleri, ünlü tasarımcıların imzasını taşıyan kostümler, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yararına Türkiye’nin en işlek alışveriş merkezi www.gittigidiyor.com’da açık artırmaya çıkıyor.



Magnum reklam serisi için kamera karşısına geçen Josh Holloway ve Litvanyalı manken Ingrida Kraus’un, Magnum Çikolata reklam filminde giydikleri kostümler, www.gittigidiyor.com’da hayranlarının beğenisine sunulacak. Holloway ve Kraus’un 6 parçadan oluşan Magnum Çikolata reklam kostümleri, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yararına 27 Kasım - 4 Aralık tarihleri arasında, dünyanın en büyük elektronik ticaret şirketi eBay'in Türkiye iştiraki GittiGidiyor’da açık arttırmaya çıkacak.



Magnum Çikolata reklam filminde, görkemli bir partide “Asla Daha Azıyla Yetinmeyen”, %100’ü arayan Ingrida Kraus ve onu oyuna getiren Josh Holloway’in giydiği kostümler uzun süre akıllarda yer etti. San Francisco’da 2 gün süren çekimler boyunca kullanılan kostümler, şimdi Holloway ve Kraus’un hayranlarının olacak. Aralarında Ingrida Kraus’un giydiği ünlümoda tasarımcısı Bob Mackie’in imzasını taşıyan gri renkli straplez elbisenin ve Josh Holloway’in giydiği Versace marka vişne rengi ceketin de bulunduğu kostümler ile Josh Holloway imzalı 10 tane kart, 27 Kasım - 4 Aralık tarihlerinde İstanbul Bağdat Caddesi Şaşkınbakkal Trafik Işıkları önünde sergilenecek. Kostümleri yakından incelemek isteyenler www.magnumcikolata.com adresinden Magnum Çikolata reklam filmini izleyebilirler.



Açık artırmada en yüksek rakamı önerenler, hem ünlü yıldızların kostümlerine sahip olacak, hem de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne yardımda bulunmanın mutluluğunu yaşayacak.