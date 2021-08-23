Josephine Baker, Fransa'da anıt mezar Panthéon’da yer alan ilk siyah kadın olacak

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İkinci Dünya Savaşı’nda Fransa direnişinde yer alan Fransız-Amerikalı şarkıcı, dansçı, oyuncu Josephine Baker’ın mezarı, Fransa’nın entelektüellerinin gömüldüğü anıt mezar Panthéon’a taşınacak. Baker, burada yer alan ilk siyah kadın olacak.

ABD’nin Missouri eyaletinde 1906’da doğan, Monaco’da 1975’te ölen Josephine Baker’ın ailesi, sanatçının Pantheon’da yer alması için 2013 yılından bu yana mücadele veriyor.

Baker’ın anıt mezara alınması için internet üzerinden başlatılan kampanyada “O bir sanatçı, ilk siyah uluslararası yıldız, kübistlerin ilham perisi, İkinci Dünya Savaşı’nda Fransız ordusunun direniş savaşçısı ve Marthin Luther King’in sivil haklar mücadelesinde aktifti” ifadeleri yer aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bir danışmanı, Baker’ın Panthéon’a taşınacağını doğruladı. Tören, 30 Kasım’da gerçekleşecek.