Josef Sural davasında sürücüye 2 yıl 11 ay hapis

Aytemiz Alanyasporlu futbolcuların Kayseri deplasmanı dönüşü kiraladığı VIP minibüsün su kanalına devrilip, Çek futbolcu Josef Sural'ın yaşamını yitirdiği kazayla ilgili açılan davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmada tutuksuz sanık sürücü Esat Altıntaş'a 2 yıl 11 ay hapis cezası verilirken, ehliyetine de 1 yıl 6 ay el konuldu. Sanığın tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak cezanın bir kısmında indirim yapılmasına karar verildi.
Alanyaspor'un 28 Nisan 2019 tarihinde deplasmanda oynadığı ve 1-1 biten Kayserispor maçının ardından futbolculara 2 gün izin verildi. Futbolcular Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse, Isaac Sackey, Welinton Souza ve Josef Sural, kiraladıkları VIP minibüsle takımdan ayrı dönüşe geçti. Alanya'dan bir firmadan kiralandığı belirtilen minibüs, 29 Nisan günü saat 02.30 sıralarında Alanya'ya bağlı Dinek mevkii yakınlarında kontrolden çıkarak, yol kenarındaki su kanalına girip yan yatarak sürüklendi. Kazada Josef Sural, açılan kapıdan yola fırlarken, diğer futbolcular araç içinde savruldu. Başını çarpan ve vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda kırık bulunan Josef Sural, götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sağ kolunda kırık olan Isaac Sackey, parmağında çatlak ve başında darbeye bağlı şişlik bulunan Welinton Souza ile kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano ve Papiss Demba Cisse de aynı hastanede tedaviye alındı. Olayın ardından tutuklanan minibüs sürücüsü Esat Altıntaş hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan dava açıldı. Futbolcular Sackey ve Campos'un şikayetçi olduğu davada Steven Caulker, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse ve Welinton Souza ise şikayetçi olmadı. Sürücü Esat Altıntaş, bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Sanık Altıntaş: Pişmanım
Davanın karar duruşması Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuksuz sanık Esat Altıntaş ve avukatıyla Josef Sural'ın eşi Denisa Suralova'nın avukatı katıldı. Futbolcuların katılmadığı duruşmada, sanık Altıntaş mahkemede, "Önceki savunmalarımı tekrarlarım, öncelikle böyle bir kaza olduğu için pişmanım, uykulu değildim, hızlı da değildim, kaza yerinde bariyerlerin olmaması ve aydınlatmanın yeterli olmaması da kazanın oluşumunda etkili olmuştur, beraatımı isterim, takdir mahkemenizindir" dedi.
Sanığa 2 yıl hapis cezası verildi
Mahkeme heyeti tutuksuz sanık Esat Altıntaş'a 2 yıl 11 ay hapis cezası verirken, sürücü belgesine de 1 yıl 6 ay el konuldu. Tutukluluk halinin göz önünde bulundurulmasıyla birlikte mahkeme heyeti oy çokluğuyla sanık Altıntaş'ın cezasında indirim yapılmasına karar verdi. (DHA)
Sural ailesinden açıklama
Duruşmanın ardından ailenin yaptığı basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi 2019/232 Esas sayılı dosyasının 16.07.2020 tarihli duruşmasında Alanyaspor’un kıymetli futbolcularından biri olan Josef Sural’ın vefatına sebep olan trafik kazasına ilişkin aracın sürücüsü Esat Altıntaş’ın 2 yıl 11 ay süre ile cezalandırılmasına buna ek olarak 1 yıl 6 ay süre ile ehliyetine el konulmasına karar vermiştir. Sural Ailesi adına buradan Sayın Mahkeme heyetine ve dosyamızda görev alan Sayın Cumhuriyet Başsavcımıza adaleti mümkün olan en seri şekilde tecelli ettirdikleri için teşekkürü borç biliriz. Ancak ne yazık ki, sanık sürücü Esat Altıntaş’ın bilinçli taksirle cezalandırılarak daha fazla ceza alması gerekirken basit taksirden 2 yıl 11 ay süre ile cezalandırılmasının hukuka aykırı olduğu kanaatini taşıdığımızdan söz konusu karar tarafımızdan istinaf edilmek suretiyle bir üst merciiye taşınmıştır.
Bu dava ile ilgili gelişmelere ek olarak, buradan Alanyaspor’un gerçek sahibi Alanyalılara seslenerek Sural Ailesinin içinde bulunduğu zor duruma ve yaşadıkları üzüntüye açıklık getirmek isteriz. Bahsedilen dava kaza yapan aracın sürücüsünün yargılandığı ceza davasıdır. Sural Ailesi yaşadıkları bu zamansız kaybın ardından Yüce Türk Yargısına karşı tüm saygılarıyla adaletin tecellisini beklemektedir.
Hem Sural Ailesinin hem de Alanya’ya her gelenin ilk fark ettiği şeylerden biri Alanya halkının takımına nasıl sahip çıktığıdır. Bu duyguyu bu burada oldukları süre zarfında yakınen hisseden ve Türkiye’de mutlulukla yaşayan Denisa ve Josef Sural çifti ikinci çocuklarını Türkiye’de dünyaya getirmiş ve Türkleri çok sevdikleri için de ikinci çocuklarına Melissa ismini vermiştir.
Josef Sural’ın Türk futbolunun bir parçası olduğu sırada oynadığı maç dönüşü kaza geçirerek hayatını kaybettiği unutulmamalıdır. Alanyaspor, Josef Sural’ın vefatının ardından aileye sahip çıkacağını, onları mağdur etmeyeceklerini, maddi ve manevi destek olacaklarını ve bu konuların da aileyle konuşulduğu basın önünde defalarca beyan etmiştir. Kulüp, maddi desteklerinin bir göstergesi olarak Sural’ın sözleşmesinin kalan süresine ilişkin ücretlerin de aileye ödeneceğini vaat ederek aileyi Çekya’ya uğurlamıştır. Ancak ne yazık ki, Kulüp Josef Sural’ın hayatta olduğu döneme ilişkin ödenmeyen son iki aylık ücretini dahi ödemekten vefat ettikten sonra da imtina etmiştir. Aile uzun bir süre bu ödemeleri beklemiş, Kulüple biz avukatları aracılığıyla karşılıklı görüşülmesini arzu etmiş ancak bu görüşme taleplerine dahi randevu verilmemiştir.
Denisa Sural, eşi Josef Sural’ın vefatından 10 ay sonra Josef Sural’ın hayatta olduğu süreye ilişkin ödenmeyen son iki aylık ücretini ancak Alanyaspor’u icraya vererek tahsil edebilmiştir. Söz verilen bakiye sözleşme süresine ait ücretlere ilişkin Denisa Sural’ın talebi ise herhangi bir vaat veya yükümlülükleri olmadığı ileri sürülerek Kulüp tarafından reddedilmiştir.
Josef Sural’ın son iki ücretini dahi yargı yoluyla tahsil edebilmiş olmak ve bekledikleri desteği görememiş olmak ülkemizi bu denli seven Sural Ailesinin üzüntülerini daha da arttırmıştır. Bu nedenle, Alanyaspor taraftarına ve çok sevdikleri Türk Halkına içinde bulundukları zor ve üzücü durumu siz basın mensupları aracılığıyla iletmek istemişlerdir."