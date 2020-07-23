Josef Sural davasında sürücüye 2 yıl 11 ay hapis

"Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi 2019/232 Esas sayılı dosyasının 16.07.2020 tarihli duruşmasında Alanyaspor’un kıymetli futbolcularından biri olan Josef Sural’ın vefatına sebep olan trafik kazasına ilişkin aracın sürücüsü Esat Altıntaş’ın 2 yıl 11 ay süre ile cezalandırılmasına buna ek olarak 1 yıl 6 ay süre ile ehliyetine el konulmasına karar vermiştir. Sural Ailesi adına buradan Sayın Mahkeme heyetine ve dosyamızda görev alan Sayın Cumhuriyet Başsavcımıza adaleti mümkün olan en seri şekilde tecelli ettirdikleri için teşekkürü borç biliriz. Ancak ne yazık ki, sanık sürücü Esat Altıntaş’ın bilinçli taksirle cezalandırılarak daha fazla ceza alması gerekirken basit taksirden 2 yıl 11 ay süre ile cezalandırılmasının hukuka aykırı olduğu kanaatini taşıdığımızdan söz konusu karar tarafımızdan istinaf edilmek suretiyle bir üst merciiye taşınmıştır.

Bu dava ile ilgili gelişmelere ek olarak, buradan Alanyaspor’un gerçek sahibi Alanyalılara seslenerek Sural Ailesinin içinde bulunduğu zor duruma ve yaşadıkları üzüntüye açıklık getirmek isteriz. Bahsedilen dava kaza yapan aracın sürücüsünün yargılandığı ceza davasıdır. Sural Ailesi yaşadıkları bu zamansız kaybın ardından Yüce Türk Yargısına karşı tüm saygılarıyla adaletin tecellisini beklemektedir.

Hem Sural Ailesinin hem de Alanya’ya her gelenin ilk fark ettiği şeylerden biri Alanya halkının takımına nasıl sahip çıktığıdır. Bu duyguyu bu burada oldukları süre zarfında yakınen hisseden ve Türkiye’de mutlulukla yaşayan Denisa ve Josef Sural çifti ikinci çocuklarını Türkiye’de dünyaya getirmiş ve Türkleri çok sevdikleri için de ikinci çocuklarına Melissa ismini vermiştir.

Josef Sural’ın Türk futbolunun bir parçası olduğu sırada oynadığı maç dönüşü kaza geçirerek hayatını kaybettiği unutulmamalıdır. Alanyaspor, Josef Sural’ın vefatının ardından aileye sahip çıkacağını, onları mağdur etmeyeceklerini, maddi ve manevi destek olacaklarını ve bu konuların da aileyle konuşulduğu basın önünde defalarca beyan etmiştir. Kulüp, maddi desteklerinin bir göstergesi olarak Sural’ın sözleşmesinin kalan süresine ilişkin ücretlerin de aileye ödeneceğini vaat ederek aileyi Çekya’ya uğurlamıştır. Ancak ne yazık ki, Kulüp Josef Sural’ın hayatta olduğu döneme ilişkin ödenmeyen son iki aylık ücretini dahi ödemekten vefat ettikten sonra da imtina etmiştir. Aile uzun bir süre bu ödemeleri beklemiş, Kulüple biz avukatları aracılığıyla karşılıklı görüşülmesini arzu etmiş ancak bu görüşme taleplerine dahi randevu verilmemiştir.

Denisa Sural, eşi Josef Sural’ın vefatından 10 ay sonra Josef Sural’ın hayatta olduğu süreye ilişkin ödenmeyen son iki aylık ücretini ancak Alanyaspor’u icraya vererek tahsil edebilmiştir. Söz verilen bakiye sözleşme süresine ait ücretlere ilişkin Denisa Sural’ın talebi ise herhangi bir vaat veya yükümlülükleri olmadığı ileri sürülerek Kulüp tarafından reddedilmiştir.

Josef Sural’ın son iki ücretini dahi yargı yoluyla tahsil edebilmiş olmak ve bekledikleri desteği görememiş olmak ülkemizi bu denli seven Sural Ailesinin üzüntülerini daha da arttırmıştır. Bu nedenle, Alanyaspor taraftarına ve çok sevdikleri Türk Halkına içinde bulundukları zor ve üzücü durumu siz basın mensupları aracılığıyla iletmek istemişlerdir."