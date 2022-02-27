Josef de Souza: Zor günler geçiriyorum

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, Sivasspor galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak zor günler geçirdiğini söyledi.

Süper Lig 'in 27. hafta mücadelesinde 3-2 kazanılan Sivasspor maçına 57. dakikada Necip Uysal'ın yerine dahil olan Josef, karşılaşma sonunda sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Brezilyalı oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden "Zor günler geçiriyorum, benim ve ailem için dualarınızı eksik etmeyin. Her şeyin düzeleceğine dair Tanrı'ya inancım sonsuz" dedi.