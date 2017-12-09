Josef de Souza, galibiyet sonrası iddialı konuştu

Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, 1-0 kazandıkları Bursaspor maçı sonrası açıklamalar yaptı. Yayıncı kuruluş beIN Sports’a konuşan sarı-lacivertli futbolcu, şampiyonluk yarışında son ana kadar mücadele edeceklerini dile getirdi.

Josef’in maç sonu açıklamaları şöyle

“Böyle devam edersek şampiyonluk rüyası devam eder”

Çok önemli bir galibiyetti. İyi bir dönemden geçiriyoruz. Çok önemli bir maça çıktık. Bundan sonra mütevazı şekilde maçlara çıkmamız gerek. Herkes koştu, mücadele etti. Böyle devam edersek şampiyonluk yolunda bu rüyamıza devam edebiliriz.

“Anlayışımız değişti, galibiyetler geldi”

Özgüveniniz galibiyetlerle birlikte otomatikman geliyor. Sezon başında da aynı kadrodaydık. Maçlarda istediğimizi alamıyorduk. Anlayışımız değişti ve galibiyetler geldi. Özgüven geldikçe de maçları kazanmaya devam ediyoruz.

“Son ana kadar yarışın içinde olacağız”

Biz şu anda özgüveni yakaladık ve maçlar kazanıyoruz. Yardımlaşan bir takım olduk ve yediğimiz gol sayıları azaldı. Gol yememenin katkısı olacaktır. Bir şekilde goller atıyoruz. Bu mücadelemiz devam etmeli. Rakiplerimiz kaliteli. Biz yarışın içinde olacağız. Biz kendimize bakalım ve işimizi yapalım. Sonuna kadar bu yarışın içinde olacağız.