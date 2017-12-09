T24 LogoT24 Logo
Spor

Josef de Souza, galibiyet sonrası iddialı konuştu

''Son ana kadar yarışın içinde olacağız''

09 Aralık 2017 01:35

Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, 1-0 kazandıkları Bursaspor maçı sonrası açıklamalar yaptı. Yayıncı kuruluş beIN Sports’a konuşan sarı-lacivertli futbolcu, şampiyonluk yarışında son ana kadar mücadele edeceklerini dile getirdi.

Josef’in maç sonu açıklamaları şöyle

“Böyle devam edersek şampiyonluk rüyası devam eder”

Çok önemli bir galibiyetti. İyi bir dönemden geçiriyoruz. Çok önemli bir maça çıktık. Bundan sonra mütevazı şekilde maçlara çıkmamız gerek. Herkes koştu, mücadele etti. Böyle devam edersek şampiyonluk yolunda bu rüyamıza devam edebiliriz.

“Anlayışımız değişti, galibiyetler geldi”

Özgüveniniz galibiyetlerle birlikte otomatikman geliyor. Sezon başında da aynı kadrodaydık. Maçlarda istediğimizi alamıyorduk. Anlayışımız değişti ve galibiyetler geldi. Özgüven geldikçe de maçları kazanmaya devam ediyoruz.

“Son ana kadar yarışın içinde olacağız”

Biz şu anda özgüveni yakaladık ve maçlar kazanıyoruz. Yardımlaşan bir takım olduk ve yediğimiz gol sayıları azaldı. Gol yememenin katkısı olacaktır. Bir şekilde goller atıyoruz. Bu mücadelemiz devam etmeli. Rakiplerimiz kaliteli. Biz yarışın içinde olacağız. Biz kendimize bakalım ve işimizi yapalım. Sonuna kadar bu yarışın içinde olacağız.

ETİKETLER

FenerbahçeGalibiyetBursasporJosef de Souzaİddialı açıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24